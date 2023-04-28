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الجمعة 28 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزير الدفاع الأوكراني : الاستعدادات للهجوم المضاد في المرحلة النهائية

القوات الأوكرانية
القوات الأوكرانية
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مع استعداد القوات الروسية والأوكرانية على السواء لجولة جديدة من المعارك العنيفة، أعلن وزير الدفاع الأوكراني، أولكسي ريزنيكوف، أن بلاده تنهي التحضيرات استعدادًا لهجومها المضاد، وفقا لـ "العربية".

كما أكد في إفادة صحافية عبر الإنترنت، اليوم الجمعة، أن القوات الأوكرانية مستعدة بشكل عام للمضي قدما في الهجوم.

أما عن توقيت هذا الهجوم، فاكتفى بالقول "بمجرد أن يتحسن الطقس ويتخذ القادة قرارهم "سنشن الهجوم"، وفق ما نقلت رويترز.

ومنذ أسابيع، تتحدث كييف عن هجوم مضاد ستشنه خلال الربيع ضد القوات الروسية المتمركزة في شرق البلاد، منذ أشهر، بعد أن تراجعت في عدة مناطق بالجنوب.

وقد كثفت مطالبها قبل أشهر لحلفائها الغربيين من أجل دعمها بالسلاح والدبابات والمروحيات وأنظمة الدفاع المتطورة.

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