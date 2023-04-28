وزير الخارجية اللبناني يبحث مع مبعوث الحكومة الصينية تعزيز التعاون بين البلدين

الجمعة 28/أبريل/2023 - 06:27 م

بحث وزير الخارجية والمغتربين بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية الدكتور عبدالله بوحبيب مع المبعوث الخاص للحكومة الصينية بشأن قضايا الشرق الأوسط زاي جون، العلاقات الثنائية والتطورات في الشرق الأوسط وكيفية تعزيز سُبل التعاون بين لبنان والصين خصوصا في المجالين الاقتصادي والسياحي.

جاء ذلك خلال لقائهما اليوم الجمعة بمقر وزارة الخارجية اللبنانية بالعاصمة بيروت بحضور وفد صيني وسفير الصين لدى لبنان جيان مينجيان.

وأعرب المبعوث الصيني عن رغبة بلاده في زيادة استثماراتها في لبنان.

وعلى صعيد متصل، التقى بوحبيب ممثل بطريركية إنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس لدى بطريركية موسكو وعموم روسيا المطران نيفون صيقلي وتم البحث في أوضاع الجالية اللبنانية في روسيا.

كما التقى بوحبيب نائب المدير العام ورئيس إدارة الشرق الاوسط الاوسط وشمال افريقيا في وزارة الخارجية السويدية صوفي بيكر ترافقها سفيرة السويد في لبنان آن ديسمور وتم البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين وآخر التطورات الاقليمية، كما تم التطرق إلى ملف النازحين السوريين في لبنان.