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الجمعة 28 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير النقل: وصول 30 عربة ثالثة مكيفة جديدة إلى ميناء الإسكندرية 

جانب من الوصول
جانب من الوصول
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أعلن الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل  عن وصول دفعة جديدة من عربات ركاب السكك الحديدية بإجمالي 30 عربة ثالثة مكيفة إلى ميناء الإسكندرية قادمة من المجر ليصل اجمالي ما تم الانتهاء من توريده منذ بداية توقيع الصفقة مع التحالف الروسي المجري   755 عربة (  499 عربة تهوية ديناميكية +  256 عربة درجة ثالثة مكيفة ) على أن يتوالى بعد ذلك وصول باقي العربات على دفعات وفقًا للجدول الزمني المحدد .

جاء ذلك في إطار  الاتفاق الذي تم ابرامه بين وزارة النقل ممثلة في هيئة السكك الحديدية و شركة جانز مافاج المجرية لتصنيع وتوريد باقى العربات المتبقية من اجمالي صفقة ال 1300 عرية سكة حديد جديد  بالاضافة الى قيام الشركة المجرية  بتوريد عدد 50 عربة بوفية جديدة  ستعمل على القطارات الروسية  الدرجة الثالثة المكيفة ليصل اجمالى العربات الى 1350عربة والتي تعتبر  الصفقة الأضخم فى تاريخ الهيئة ليتم استكمال ما تبقى من الصفقة من خلال الجانب المجرى.

وأضاف الوزير ان الصفقة  هي إحدى ثـمار التعاقدات الضخمة التي تمت بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي  لتطوير قطاع السكك الحديدية  ودعمه بالوحدات المتحركة الحديثة وتوفير كافة الإمكانيات للارتقاء به وفقاً لأحدث النظم التكنولوجية العالمية لافتاً إلى  أن الصفقة تساهم فى رفع كفاءة التشغيل اليومى وانتظام جداول التشغيل وأن العربات الجديدة التي تصل  يتم دخولها الخدمة تباعاً  الى جدول التشغيل اليومي  بالسكة الحديد للمحافظة على استمرارية تقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب.


جدير بالذكر أن صفقة  1350 عربة جديدة  تتكون من عدد 850 عربة مكيفة ( 500 درجة ثالثة مكيفة يتم تقديمها للركاب لأول مرة فى تاريخ الهيئة و50 عربة بوفيه ثالثة مكيفة  و180 عربة درجة ثانية فاخرة و90 عربة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة ) بالاضافة إلى 500 عربة درجة ثالثة تهوية ديناميكية.

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