ads
الجمعة 28 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

درة تشوق جمهورها لعودة مسرحية "حتى لا يطير الدكان" في جدة.. بالصور

درة
درة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حرصت الفنانة التونسية درة على الترويج لعرضها المسرحي الأول" حتى لا يطير الدخان " بمناسبة إعادة عرضه بموسم جدة مجددًا.

ونشرت درة مجموعة من الصور اثناء تواجدها بالمسرح، استعدادًا لعرض المسرحية مساء اليوم، بعد أن تم عرضها للمرة الأولى، أكتوبر الماضي.

وتعد “حتى لا يطير الدكان” أول تجربة مسرحية للفنانة درة، عقب سلسلة من الاعمال الدرامية والسينمائية التي لاقت بها شهرة واسعة.

ويذكر أن “حتى لا يطير الدكان”، تدور في إطار كوميدي تشويقي، وهي من بطولة أكرم حسني، درة، بيومي فؤاد ومحمد أنور ، إسماعيل فرغلي، من تأليف وإنتاج أمير طعيمة، ومن إخراج محمد أوتاكا.

4CBEDD60-5687-4E00-AB5F-8DF92EE72E68
4CBEDD60-5687-4E00-AB5F-8DF92EE72E68
895B7985-E4EF-45D5-896A-64B5092501CB
895B7985-E4EF-45D5-896A-64B5092501CB
63FCE61C-8082-48EB-843F-0EC6049F5178
63FCE61C-8082-48EB-843F-0EC6049F5178
802CEF87-C380-4429-89A0-7270D984FD9E
802CEF87-C380-4429-89A0-7270D984FD9E
درة حتى لا يطير الدكان