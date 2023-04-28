درة تشوق جمهورها لعودة مسرحية "حتى لا يطير الدكان" في جدة.. بالصور

حرصت الفنانة التونسية درة على الترويج لعرضها المسرحي الأول" حتى لا يطير الدخان " بمناسبة إعادة عرضه بموسم جدة مجددًا.

ونشرت درة مجموعة من الصور اثناء تواجدها بالمسرح، استعدادًا لعرض المسرحية مساء اليوم، بعد أن تم عرضها للمرة الأولى، أكتوبر الماضي.

وتعد “حتى لا يطير الدكان” أول تجربة مسرحية للفنانة درة، عقب سلسلة من الاعمال الدرامية والسينمائية التي لاقت بها شهرة واسعة.

ويذكر أن “حتى لا يطير الدكان”، تدور في إطار كوميدي تشويقي، وهي من بطولة أكرم حسني، درة، بيومي فؤاد ومحمد أنور ، إسماعيل فرغلي، من تأليف وإنتاج أمير طعيمة، ومن إخراج محمد أوتاكا.

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