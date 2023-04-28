السفارة الأمريكية تشيد بحفل افتتاح كأس العالم للجمباز الفنى بالقاهرة

قدمت السفارة الأمريكية فى مصر التهنئة على استضافة بطولة كأس العالم للجمباز الفني رجال وسيدات "القاهرة 2023" المقامة علي الصالة المغطاة بأستاذ القاهرة الدولي خلال الفترة من 27 حتي 30 ابريل الجاري وهي احدي البطولات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

واشادت السفارة الاميركية بمستوي التنظيم الرائع لحفل افتتاح البطولة الذي نظمه الاتحاد المصري للجمباز برئاسة الدكتور ايهاب امين عدد من المفاجآت كان أبرزها مشاركة المؤلف والموزع الموسيقي هشام خرما، بموسيقى من تأليفه حازت علي الحضور في عرض حي لهشام خرما مع الأوركسترا الخاصة به مع مزج مميز بين الموسيقى والجمباز.

وكتبت السفارة الأميركية بمصر علي صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي:" مبروك لمصر على استضافتها لبطولة كأس العالم للجمباز الفني 2023 FIG! هذه البطولة هي إحدى البطولات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 وستقام في استاد القاهرة الدولي من 27 أبريل حتى 30 أبريل. 40 دولة ستشارك في هذه البطولة ومن ضمنهم اربع لاعبين جمباز من فريق الولايات المتحدة الأمريكية".

وشهد حفل الافتتاح مشاركة 300 لاعب ولاعبة من الهيئات الرياضية من جميع أنحاء الجمهورية فى حفل الافتتاح وقدموا لوح فنيه مزجت بين رياضة الجمباز والحضارة المصرية

واعقبها قسم للحكام وقسم اللاعبين ثم قام الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بافتتاح البطولة عن طريق كلمة بالفيديو لتواجده فى محافظة شمال سيناء للاحتفالات باعياد تحرير سيناء

كما ارسل الياباني موري واتانابي رئيس الاتحاد الدولي الدولي للجمباز كلمة مسجلة اشاد فيها بالإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها مصر فى تنظيم بطولة كأس العالم للجمباز الفني.

ومن جانبه أكد الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، فخره بالمستوى المميز الذي وصل إليه الجمباز المصري خلال الفترة الماضية.

وأضاف خلال كلمته بحفل افتتاح كأس العالم للجمباز الفني، أن مصر أصبحت قبلة العالم في الأحداث الرياضية وأوضح أن كأس العالم للجمباز الفني بالقاهرة أصبح حدث ينتظره العالم أجمع

ونال حفل الافتتاح إشادة واسعة من كل الوفود المشاركة في البطولة، وضيوف مصر من الإتحاد الدولي والاتحادات القارية وكذلك الجمهور الكبير الذي حضر حفل الافتتاح وكذلك اللاعبين واللاعبين والوفود الرسمية المشاركة في البطولة.

وشهد حفل افتتاح كأس العالم للجمباز حضور كل من الدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، والقطري علي الهتمي نائب أول رئيس الاتحاد الدولي للجمباز واللواء احمد ناصر رئيس الاتحادات الافريقية الأوكسا، والدكتور ايهاب امين رئيس الاتحادين المصري والافريقي للجمباز، والمهندس شريف العريان رئيس الاتحاد الخماسي الحديث والأمين العام للجنة الأولمبية، والدكتور محمد الكردي رئيس الإدارة المركزية للاداء الرياضي نائبًا عن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب، والمهندس عبد الله غراب رئيس نادي الصيد، ومرزوق علي رئيس اتحاد الجودو، محمد الأمين رئيس اتحاد اليد.

وكان اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين قد كشف عن مشاركة 155 لاعبًا ولاعبة بواقع 97 لاعبًا و58 لاعبة بالبطولة بالإضافة إلى الأجهزة الفنية والإدارية والطبية وضيوف مصر من الاتحاد الدولي للجمباز والاتحادات القارية.

ويشارك في منافسات البطولة 40 دولة وهم: "ألبانيا - الجزائر - أرمينيا - النمسا - أذربيجان - بلجيكا - كندا - كرواتيا - قبرص التشيك - الدنمارك - فنلندا - ألمانيا - بريطانيا - اليونان - أندونيسيا - تركيا - إيرلندا - إيطاليا - الأردن - كازاخستان - لاتفيا - ليتوانيا - ماليزيا - المكسيك - هولندا - النرويج - بنما - الفلبين - بولندا - البرتغال - قطر - صربيا - سلوفينيا - تايوان - أوكرانيا - أمريكا - أوزبكستان - فيتنام - بالإضافة إلى مصر البلد المضيف.

ويشارك الفراعنة في البطولة بقائمة مكونة من 11 لاعبًا ولاعبة.

وضمت قائمة منتخب مصر للجمباز الفني رجال:

"علي زهران - عمر العربي - محمد عفيفي - أحمد عبد الرحمن - زياد خاطر - عبد الرحمن عبد الحليم - أحمد المراغي" تحت قيادة المدير الفني: جمال مطر ويعاونه شريف جودت وعرفات أحمد.

بينما يتكون منتخب مصر للجمباز الفني للآنسات من:

"نانسي طمان - فريدة دبور - ياسمين سلامة - جنى عبد السلام"، تحت قيادة المدير الفني: زكريا غالب والمدربين سلمي السعيد ومحمود سيد وايفا.