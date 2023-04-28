ads
الجمعة 28 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

دوري أبطال أفريقيا.. تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والرجاء

الاجتماع الفني لمباراة
الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والرجاء المغربي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

عقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والرجاء المغربي، اليوم الجمعة، بأحد الفنادق القريبة من مقر إقامة الفريق بمدينة الدار البيضاء، بحضور مندوبي الفريقين، وممثلي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وطاقم التحكيم.

وحضر الاجتماع الفني سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري وماهر عبد العزيز، إداري الفريق والعميد علاء صلاح، المنسق الأمني، حيث تمت مناقشة كافة الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة، والتأكيد على كافة الضوابط التي حددها الاتحاد الإفريقي.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأحمر والشراب الأحمر، فيما يرتدي فريق الرجاء الزي الأبيض كاملًا.

ويلتقي الأهلي مع الرجاء المغربي مساء غدٍ السبت على مركب محمد الخامس، في إياب الدور ربع النهائي من منافسات دوري أبطال إفريقيا. 

مباراة الاهلي والرجاء المغربي دوري أبطال أفريقيا الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والرجاء