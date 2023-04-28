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الجمعة 28 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مقتل عنصرين شديدى الخطورة وإصابة أخر عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بالجيزة

المضبوطات
المضبوطات
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 تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام اليوم من تحديد مكان إختباء (أحد العناصر الإجرامية شديد الخطورة، مطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية شروع فى قتل وسبق إتهامه فى 7 قضايا أبرزها "مخدرات - سلاح - بلطجة - قتل" والمحكوم عليه بالسجن 6 سنوات، والمتهم فى واقعة إصابة فرد شرطة بالقليوبية) طرف أحد أصدقائه (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية"، وسبق إتهامه فى 8 قضايا ما بين "مخدرات - سلاح -  ضرب") بشقة سكنية "مُستأجرة" بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة.
 عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما ولدى إستشعارهما بالقوات بادرا وأخر بإطلاق الأعيرة النارية تجاها وقاموا بإضرام النيران بالشقة المشار إليها في محاولة للهرب، وأسفر التعامل عن مقتل العنصرين المشار إليهما وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق، وعُثر بجوارهما على ( 2 بندقية آلية - طبنجة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، وأثناء التعامل حاول العنصر الإجرامى الثالث الهرب عن طريق القفز من شرفة الشقة المشار إليها مما أدى إلى إصابته بكسور وكدمات متفرقة بالجسم، وتبين أنه (عاطل، سبق إتهامه فى عدد من القضايا ما بين " سلاح - مخدرات - سرقة " مطلوب التنفيذ عليه بالحبس فى عدة قضايا) وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج.
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

يأتي ذلك إستكمالًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى ضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة.

بالجيزة عنصر إجرامى العناصر الإجرامية شديدة الخطورة