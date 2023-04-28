التموين: توريد 285 ألف طن قمح محلي على مستوى الجمهورية

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إرتفاع معدل توريد محصول القمح المحلي من المزارعين الي 285 الف طن قمح من المزارعين عبر 420 نقطة تجميع على مستوى الجمهورية وذلك منذ بدء موسم الحصاد والتوريد في منتصف ابريل الجاري وحتي الآن.

ووجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية شركات المطاحن والصوامع بتقديم كافة التسهيلات للمزارعين لضمان زيادة معدلات التوريد، مشيراً إلى ان الوزارة لديها طاقات وسعات تخزينية تصل لـ 5.5 مليون طن.

وأوضح وزير التموين أن تلك السعات التخزينية تشمل جميع المواقع والصوامع والهناجر والبناكر التابعة لوزارة ‏التموين وللجهات المسوقة إضافة إلي ‏مواقع وصوامع القطاع الخاص في حال احتياجها.‎

من جهته، قال سيد حرز الله مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الفيوم أن المساحة المنزرعة من القمح في المحافظة بلغت 162 الف فدان، وتم استلام 16 ألف و561 طن قمح من المزارعين منذ بدء موسم الحصاد والتوريد منتصف ابريل الجاري وحتي اليوم الجمعة.

وأضاف حرز الله خلال جولة تفقدية بمجمع صوامع مطحن بوهلر الجديد التابع لشركة مطاحن مصر الوسطى في محافظة الفيوم أن معدل التوريد اليومي من محصول القمح يبلغ 3 آلاف طن وخلال أيام سنصل لذروة الموسم بكمية توريد 7 آلاف طن يومياً.

وأشار حرز الله إلى أن إجمالي السعات التخزينية في الفيوم تصل إلي 200 الف طن موزعة على 14 موقع تجميع اقماح تنقسم الي صومعتين تابعتين للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، صومعة تابعة لشركة مطاحن مصر الوسطى ، 4 هناجر تابعة للبنك الزراعي ، 7 شون مراكز تجميع.

وقال المهندس خالد توفيق رئيس قطاع مطاحن الفيوم بشركة مطاحن مصر الوسطى أن الشركة لديها 3 مطاحن في المحافظة بقدر طحن يومي 940 طن دقيق ، هم مطحن السلندرات الجديد قدرة طحن يومي 350 طن، مطحن بوهلر القديم 240 طن يومي، مطحن بوهلر الجديد 350 طن متوسط يومي.

وأضاف توفيق أن شركة صوامع مصر الوسطي يتبعها مجمع الصوامع في مطحن بوهلر الجديد والذي تبلغ سعته التخزينية الإجمالية 25 الف طن بعدد 5 خلايا، مشيرا إلي أنه يتم عمل صيانة دورية لمجمع الصوامع والمطاحن.