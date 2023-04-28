توريد 1880 طن قمح إلى الصوامع والشون في دمياط

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط أعمال توريد محصول القمح لموسم ٢٠٢٣، حيث انتظمت عملية التوريد التى بدأت هذا الشهر وتستمر حتى نهاية شهر أغسطس بعدد ٩ شونة وصومعة على مستوى المحافظة.

وفى هذا السياق، فقد بلغت الكمية الموردة بالشون والصوامع ١٨٨٠ طنا و٩٧٠ كيلو من الأقماح حتى أمس الخميس.

فيما أكدت محافظ دمياط مجددًا على المتابعة الدورية لعملية التوريد والتخزين بشكل مستمر، موجهة تعليماتها إلى مديريتى الزراعة والتموين بتكاتف الجهود وتذليل أى عقبات والتيسير على المزارعين وسرعة سداد مستحقاتهم .

يشار إلى وصول المساحة المزروعة من القمح لهذا الموسم بالمحافظة قد بلغت ٣١ فدانا و٢ قيراط، كما تم تنفيذ عدد من الاستعدادات للتأكد من جاهزية الشون والصوامع لاستقبال الكميات الموردة.

وترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعًا لمتابعة آخر المستجدات بمنظومة توريد القمح لموسم ٢٠٢٣، حيث جاء ذلك بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد ومديري مديريتى التموين والزراعة ومدير إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة.

حيث تناول الاجتماع متابعة ما تم تنفيذه من استعدادات لهذا الموسم الذى سيستمر حتى نهاية أغسطس ٢٠٢٣، والتأكد من جاهزية الشون والصوامع البالغ عددها ٩على مستوى المحافظة تتبع البنك الزراعى ومطاحن شرق الدلتا ومضرب أرز الزرقا، وذلك لاستقبال الكميات التى سيتم توريدها من الأقماح، وفى هذا السياق تم استعراض كافة الجهود المبذولة بتلك المنظومة وكذلك إجمالى المساحة المزروعة من القمح والتى بلغت ٣١ ألف فدان و٢ قيراط .



وفى هذا السياق، بحثت عوض الإجراءات الخاصة بتوريد القمح وفقًا للضوابط المنظمة لتلك المنظومة والتى جاءت بقرار وزير التموين والتجارة الداخلية ، وما تم توريده حتى الأمس باجمالى ٢١٢ طنا و٣٣٩ كيلوجراما، وكذا آلية التوريد و الاستلام والتخزين، ووجهت بتكثيف الجهود لتحقيق المستهدف توريده من الأقماح ، وسرعة سداد مستحقات المزارعين ووفقًا للأسعار التى أعلنت عنها الوزارة للأردب.