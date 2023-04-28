كاتب: بعض القوى الدولية والإقليمية تؤخر الوصول لتسوية في السودان

قال الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة، إنّ السودان جزء مهم جدا بالنسبة للدولة المصرية، حيث تربط البلدان روابط تاريخية شعبية وثقافية، حيث يمثلان عمق وادي النيل.

وأضاف قمحة حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، أن السودان تمثل الامتداد الطبيعي للعمق الاستراتيجي المصري في اتجاه الجنوب، حيث يرتبط البلدان بعلاقات متميزة على مدار التاريخ.

وتابع، أن تطور الأحداث على هذا النحو وعدم استقرار الأوضاع في السودان يحمل مخاطر شديدة جدا على الشعب السوداني ومقدرات الدولة السودانية، بالإضافة إلى وجود أطماع إقليمية ودولية يمكن أن تكون سببا في اندلاع المزيد من أحداث العنف في الفترة المقبلة.

وأوضح: «اندلاع الأزمة في السودان لا يعبر عن نزاع قوتين في الداخل السوداني، لكنه نزاع لقوى إقليمية ودولية حول السودان، وهو ما يؤخر الوصول إلى تسوية في هذا الشأن أو وقف دائم لإطلاق النار ومن ثم العودة إلى طاولة المفاوضات».