دوري أبطال إفريقيا.. رئيس اللجنة التنظيمية بنادي الرجاء يزور بعثة الأهلي

زار لحسيني عبد الفتاح، رئيس اللجنة التنظيمية بنادي الرجاء المغربي، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بمقر إقامتها في الدار البيضاء، استعدادًا لمواجهة الفريقين في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وحرص محمد الغزاوي، عضو مجلس إدارة النادي، رئيس بعثة الفريق في المغرب، على استقبال رئيس اللجنة التنظيمية بنادي الرجاء الشقيق، مثمنًا زيارته التي جاءت للاطمئنان على البعثة، والتأكيد على استمرار التعاون بين الناديين الشقيقين.

وكان لحسيني عبد الفتاح قد حرص على التواجد في مطار الدار البيضاء لاستقبال بعثة الفريق، ردا للمعاملة الطيبة والاستقبال الحافل الذي حظيت به بعثة الرجاء خلال مباراة الذهاب التي أقيمت في القاهرة الأسبوع الماضي.