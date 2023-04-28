رئيسة وزراء بنجلاديش تحث على دعم لاجئي الروهينجا

الجمعة 28/أبريل/2023 - 11:13 ص

حثت رئيسة وزراء بنجلاديش "الشيخة حسينة" المجتمع الدولي على تقديم المزيد من الدعم للاجئين الروهينجا الفارين من ميانمار إلى بلادها.

وقالت الشيخة حسينة - في تصريح خاص أدلت به لهيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أثناء زيارتها لطوكيو أذيع اليوم الجمعة: إن تكلفة إقامة مخيمات اللاجئين لنحو مليون من الروهينجا آخذة في الارتفاع، وذلك مع ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية على خلفية الأزمة الأوكرانية.

وأضافت الشيخة حسينة أن حكومتها بدأت بالفعل في إجراء مناقشات مع جيش ميانمار بشأن إعادة اللاجئين، مشيرة إلى أن ميانمار وافقت على استعادتهم، إلا أنه لم يتحقق أي شيء حتى الآن.

وأعربت الشيخة حسينة عن رغبتها في إبرام اتفاقية شراكة اقتصادية مع اليابان بحلول عام 2026.. وكانت قد التقت خلال هذه الزيارة مع نظيرها الياباني "فوميو كيشيدا" حيث اتفقا على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.