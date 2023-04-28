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الجمعة 28 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بسبب التوقيت الصيفي.. تعرف على الموعد الجديد لمباراة الأهلي والرجاء المغربي

جانب من مباراة
جانب من مباراة
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الرجاء المغربي في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.
 

وتسبب التوقيت الصيفي وتغيير الساعة في مصر، في تغيير موعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي وذلك عقب العودة للتوقيت الصيفي بداية من اليوم 28 أبريل 2023.
 

وتم تغيير موعد مباراة الأهلي والرجاء، والتي كان من المفترض أن تقام في التاسعة من مساء غدا السبت بتوقيت القاهرة، في تمام الساعة السابعة بتوقيت جرينتش.

وجاء تعديل التوقيت الصيفي في مصر، في تغيير موعد المباراة وتأخيرها ساعة كاملة في مصر، لتقام في تمام الساعة العاشرة مساء غدا السبت بتوقيت القاهرة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت جرينتش.


وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد تغلب على حساب فريق الرجاء المغربي في لقاء الذهاب الذي جمعهما يوم السبت الماضي على استاد القاهر الدولي، بالفوز بهدفين دون رد، سجلهما لاعبي الأهلي محمد عبد المنعم، بالإضافة إلى حمدي فتحي، لينتظر الحسم في لقاء السبت.

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