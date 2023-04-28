بوشيلين: جميع مواقع قوات نظام كييف في مارينكا تخضع لسيطرة القوات الروسية

قال القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، يوم الخميس، إن جميع مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في مارينكا، تخضع لسيطرة القوات الروسية، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وأكد بوشيلين على القناة الأولى، يوم الخميس: "جميع مواقع العدو الآن تحت سيطرتنا النارية، ونرى كل شيء ونحاول تدمير ممثلي التشكيلات المسلحة لأوكرانيا في أول فرصة ممكنة".

كما أفاد بوشيلين، بسيطرة القوات الروسية على القطاع الأخير من الطريق الذي يتم عبره إمداد مسلحي القوات الأوكرانية في أرتيوموفسك.

وتعد مارينكا إحدى ضواحي دونيتسك، وتقع على بعد كيلومتر واحد من منطقة بتروفسكي في عاصمة جمهورية دونيتسك، حيث توجد هناك مواقع مهمة للقوات الأوكرانية، والتي تقصف بشكل دوري دونيتسك.

وأضاف بوشيلين أن معظم مواقع القوات الأوكرانية في مارينكا، أيضا تحت سيطرة نيران القوات الروسية وتم تحرير معظم المقرات، "بالنسبة لاتجاه مارينسكي، من أصل 59 ربعا، فإن 50 منها تحت سيطرة وحداتنا"، منوها بأن جميع مواقع الجيش الأوكراني مكشوفة وتحت مرمى ورؤية وقصف القوات الروسية.

وصرح بوشيلين، في وقت سابق، بأنه لا يمكن أن يكون هناك حديث عن أي مفاوضات مع القيادة الحالية لأوكرانيا، مضيفا أن كييف لا تتحمل مسؤولية كلماتها.