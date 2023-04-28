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الجمعة 28 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزيرة الصناعة التونسية: حريصون على استقطاب الاستثمارات الأجنبية في صناعة مكونات الطائرات

وزيرة الصناعة والمناجم
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية نائلة نويرة القنجي
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أكدت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية نائلة نويرة القنجي حرص الوزارة على مساندة الصناعيين في مجال صناعة مكونات الطائرات والعمل على مزيد استقطاب الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع إلى بلادنا.
جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة، أمس الخميس، مع Tierry Haure Mirande رئيس مجمع الصناعات التونسية لمكونات الطيران والفضاء "GITAS، والذي تم خلاله التطرق لأهمية قطاع مكونات الطائرات وآفاق تطويره، إلى جانب دور المجمع في مزيد النهوض بهذا القطاع خاصة بعد جائحة كوفيد 19 للمحافظة على ديمومة المؤسسات ومواطن الشغل.
وقدمت الوزيرة برنامج العمل الهادف إلى مزيد من النهوض بالقطاع في إطار مقاربة تشاركية تضم جميع الأطراف المعنية، للإعداد لميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع صناعة مكونات الطائرات خلال الفترة القادمة. 

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