نائب محافظ المنيا يناقش تنفيذ "الموجة 21" لإزالة التعديات

بحث الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا خلال اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة الاستعدادات الخاصة، لبدء تنفيذ أعمال الموجة “الـ 21 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة"، والتي ستبدأ خلال الفترة من 29 أبريل الجاري وتستمر حتى 14 يوليو المقبل، على ثلاثة مراحل، بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، بالتنسيق مع مديرية الأمن وكافة أجهزة الدولة، وذلك ضمن تنفيذ تعليمات السيد رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومتابعة وإشراف السيد وزير التنمية المحلية.

من جانبه استعرض اللواء دكتور محمد عقل سكرتير عام مساعد المحافظة، والمشرف على أعمال الموجة 21 للازالات، الموقف العام لخطة المحافظة، ودور اللجان المشكلة لتحقيق المستهدف من الموجة بالمراكز والمدن،

وشدد نائب المحافظ على رؤساء المدن، والوحدات المحلية، بضرورة تكثيف حملات المرور الميداني، ورصد كافة التعديات ورفع كافة الاشغالات، وإحكام الرقابة، والاستمرار في تنفيذ إزالة التعديات على أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، موجهًا بالمتابعة المستمرة، وإزالة أية تعديات في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعدين، لافتا إلى ضرورة أن تكون الإزالة حتى سطح الأرض، والحفاظ على ما يتم استرداده من أراضي أملاك الدولة، مشددًا على ضرورة تواجد ممثلي جهات الولاية خلال عملية تنفيذ الإزالات.

في السياق نفسه وجه نائب المحافظ رؤساء المدن بتكثيف المرور الميداني على المراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية بجميع مراكز المحافظة لمتابعة منظومة العمل، بهدف تقديم خدمات ذات جودة عالية للمواطنين، وللتسهيل على المواطنين ولتسريع وتيرة العمل لتحقيق الأهداف المطلوبة لحوكمة منظومة العمران الجديدة.

خلال الاجتماع، استعرض نائب المحافظ، نسب ومعدلات تنفيذ المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والذي يعد المشروع الأكبر والأعلى تكلفة على مستوى الدولة، والذي كان نصيب المحافظة منه في المرحلة الأولى تطوير (5) مراكز وهي (العدوة /مغاغة /أبو قرقاص /ملوى /ديرمواس) بإجمالي (32) وحدة محلية قروية تضم (192) قرية و (757) تابع، ويصل عدد المستفيدين فيها نحو (3) مليون مستفيد أي نصف سكان المحافظة، من خلال تنفيذ 3295 مشروع في كافة القطاعات، كما تم إدراج مركزي سمالوط وبني مزار ضمن أعمال المرحلة الثانية للمبادرة بإجمالي 102 قرية، مشدداً على ضرورة المتابعة اللحظية لكافة تلك المشروعات، لدفع عجلة العمل ومعدلات الإنجاز للمشروعات التي يجري تنفيذها.

كان وقد ترأس، نائب محافظ المنيا، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور اللواء أ.ح ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة، واللواء دكتور محمد عقل السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء مصطفى منتصر مساعد مدير أمن المنيا، والمقدم حازم السيد مساعد المستشار العسكري، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء المراكز، وكلاء الوزراء، ومديري المديريات الخدمية، وعدد من الجهات المعنية.

استهل نائب المحافظ اجتماع المجلس، التنفيذي بتكريم الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وذلك لترقيته رئيساً للإدارة المركزية للطب العلاجي بوزارة الصحة، كما كرم نائب المحافظ المهندس حمدي السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا لبلوغه سن المعاش،

وأشاد نائب المحافظ، بما تم إنجازه خلال فترة عملهما بالمحافظة، مشيراً إلى أن الفرص الوظيفية والترقي متاح للمتميزين والمجتهدين، وأكد ان التكريم واجب تجاه الأشخاص الذين اجتهدوا وعملوا بإخلاص، موجها لهما الشكر والتحية على ما قدماه طوال فترة الخدمة بالمحافظة، ومتمنياً لهما التوفيق في الفترة القادمة.