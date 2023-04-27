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الجمعة 28 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تسليم عقود تمليك المنازل الريفية للمستحقين بالوادي الجديد.. صور

تسليم عقود تمليك
تسليم عقود تمليك المنازل الريفية للمستحقين بقرى مركز باريس ف
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سلم عبد الناصر صالح، رئيس مركز ومدينة باريس بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس،  عقود المنازل الريفية لـ 18 مستحقا من مركز باريس والقرى المختلفة، بحضور رئيس قرية بغداد واللجنة المشكلة لتسليم المنازل.

وقال صالح،  إنه جرى تسليم المنازل الريفية بقري بغداد، والتبيه على المستحقين أن المنزل لا يحق التصرف به في أي حال من الأحوال وأي تصرف يخالف شروط العقد سيتم سحب المنزل، وتسليمه لأحد المنتظرين من المستحقين واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأشار إلى استكمال مشتملات بئر المياه وتشغيله، وذلك لبدء العمل بالأرض المجاورة للمنازل وزراعتها من قبل المستحقين، وسيتم تسليم باقي المنازل للمستحقين خلال الفترة المقبلة.

تسليم عقود تمليك المنازل الريفية للمستحقين بقرى مركز باريس في الوادي الجديد (1)
تسليم عقود تمليك المنازل الريفية للمستحقين بقرى مركز باريس في الوادي الجديد (1)
تسليم عقود تمليك المنازل الريفية للمستحقين بقرى مركز باريس في الوادي الجديد (2)
تسليم عقود تمليك المنازل الريفية للمستحقين بقرى مركز باريس في الوادي الجديد (2)
تسليم عقود تمليك المنازل الريفية للمستحقين بقرى مركز باريس في الوادي الجديد (3)
تسليم عقود تمليك المنازل الريفية للمستحقين بقرى مركز باريس في الوادي الجديد (3)
تسليم عقود تمليك المنازل الريفية للمستحقين بقرى مركز باريس في الوادي الجديد (4)
تسليم عقود تمليك المنازل الريفية للمستحقين بقرى مركز باريس في الوادي الجديد (4)
تسليم عقود تمليك المنازل الريفية للمستحقين بقرى مركز باريس في الوادي الجديد (5)
تسليم عقود تمليك المنازل الريفية للمستحقين بقرى مركز باريس في الوادي الجديد (5)
تسليم عقود تمليك المنازل الريفية للمستحقين بقرى مركز باريس في الوادي الجديد (6)
تسليم عقود تمليك المنازل الريفية للمستحقين بقرى مركز باريس في الوادي الجديد (6)
تسليم عقود تمليك المنازل الريفية للمستحقين بقرى مركز باريس في الوادي الجديد (7)
تسليم عقود تمليك المنازل الريفية للمستحقين بقرى مركز باريس في الوادي الجديد (7)
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