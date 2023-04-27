قادة صناعة السيارات في العالم يبحثون في فيينا برامج تحول الطاقة

بحث قادة صناعة السيارات في العالم، خلال أعمال ندوة فيينا الدولية للسيارات، برامج تحول الطاقة وتأثيرها في القطاع، مؤكدين أن قضية الاستدامة تمثل تحديًا مستمرًا وعاجلًا لهذه الصناعة.

وقالت الجمعية النمساوية لمهندسي السيارات -في بيان اليوم الخميس، إن صناع السيارات ناقشوا التحدي المتمثل في الحياد المناخي، وكيف سيكون من الضروري أن تظل منفتحًا على جميع الحلول المحتملة إذا كان الهدف هو الوصول إلى قطاع نقل محايد مناخيا.

حضر الندوة حوالي 1000 مشارك دولي واستمعوا إلى أكثر من 80 متحدثًا يتناولون موضوعات مثل الوجود المتوازي لأنظمة قيادة مختلفة؛ مثل المحركات الكهربائية وخلايا الوقود ومحركات الاحتراق الداخلي، بالإضافة إلى مصادر الطاقة مثل الوقود الإلكتروني والهيدروجين والكهرباء.

وشملت ندوة فيينا الدولية للسيارات عددًا من العروض التقديمية على أنظمة التخزين؛ مثل البطاريات وحلول الهيدروجين، إلى جانب إقامة معرض تجاري ضم أحدث التقنيات والتطورات من صانعي السيارات ومورديهم.