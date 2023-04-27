زعيم المعارضة البولندية: آلاف الأشخاص يتظاهرون في العاصمة وارسو 4 يونيو المقبل

أعلن زعيم حزب "المنصة المدنية " المعارض الرئيسي في بولندا، دونالد تاسك، اليوم الخميس، أن آلاف الأشخاص سيتظاهرون في وارسو في 4 يونيو المقبل لإبلاغ حزب القانون والعدالة الحاكم وزعيمه وفريقهم بالكامل أن "وقتهم أوشك على الانتهاء".

ونقلت صحيفة "ذا فيرست نيوز" البولندية عن تاسك قوله خلال تصريحات صحفية إن المسيرة ستكون دليلا على قدرة المعارضة على "حشد الناس".

وتابع توسك: "سنحشد المزيد من الناس إذا دعت الحاجة إلى ذلك أو إذا اتخذت السلطات أي خطوات دراماتيكية"، مضيفًا أن عدد المتظاهرين في وارسو من المرجح أن يصل إلى عشرات الآلاف أو حتى مئات الآلاف.

وفي منتصف أبريل الجاري، دعا تاسك البولنديين إلى المشاركة في مسيرة يوم 4 يونيو للاحتجاج على "ارتفاع الأسعار ولدعم انتخابات حرة وبولندا ديمقراطية موجهة نحو أوروبا".

وردا على سؤال عما إذا كان يريد أن يحضر جميع زعماء المعارضة المسيرة، قال تاسك "دُعي الجميع... لكنني لا أريد ممارسة الضغط على أحد".

واختير تاريخ 4 يونيو لأنه يوافق الذكرى السنوية للانتخابات الحرة لعام 1989، التي أدت إلى إنهاء الحكم الشيوعي في بولندا ومهدت الطريق لانتقالها إلى دولة ديمقراطية.

وتتجه بولندا في الفترة المقبلة إلى صناديق الاقتراع في انتخابات عامة تأمل المعارضة أن تضع حدًا لثماني سنوات من حكم حزب القانون والعدالة.