وكيل صحة مطروح: تقييم فريق العمل بمركز الأطفال المعثور عليهم

عقد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، اليوم الخميس، اجتماعًا باللجنة المشكلة للتقييم المستمر لفريق العمل بمركز الأطفال المعثور عليهم حفاظًا على صحة نفسية ونشأة سليمة للأطفال.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمتابعة المستمرة للعاملين بمركز الأطفال المعثور عليهم.

قام وكيل وزارة الصحة بتشكيل لجنة برئاسة الدكتورة مروه عبدالمنعم، وعضوية كلا من مدير إدارة التمريض، وأخصائي اجتماعي، وأخصائي نفسي، بتنظيم لقاءات ونقاشات لفريق العمل بمركز رعاية الأطفال المعثور عليهم وإعداد تقرير استرشادي لقياس مدى كفائتهم وتحملهم التعامل مع أطفال المركز من عدمه.

ووجه "سالم" بضرورة الانتهاء من إعداد التقرير النهائي في أسرع وقت على أن يتضمن التقرير

مستوى الأداء الحالى ومعرفة معوقات العمل، وتحديد أوجه القصور في أداء العاملين الحالى إن وجد دراسة جوانب الضعف في الأداء، حتى تتكشف الإحتياجات التدريبية للعاملين بالمركز، وتزويد جهة الإدارة بمعلومات عن العاملين كوسيلة يُعتمد عليها أثناء القيام بالتوجيه المستمر، ومعرفة القدرات والمهارات والتركيب النفسى والاجتماعي ونمط وطرق التعامل مع الأطفال.