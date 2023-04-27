بيليه يدخل قاموس اللغة البرتغالية رسميًا

نشر الحساب الرسمي على موقع تويتر لأسطورة كرة القدم البرازيلية الراحل بيليه أن اسم بيليه أدرج ضمن قاموس اللغة البرتغالية الرسمي.

وقال الحساب: “الملك رسميًا في القاموس”، "بيليه كرة السلة، أو بيليه كرة التنس، حيث أصبح اسم بيليه يشير إلى الأفضل في التاريخ في شيء معين".

وتابع: “معًا صنعنا التاريخ ووضعنا اسم ملك كرة القدم في لغتنا”، يذكر أن اللغة الرسمية للبرازيل هي اللغة البرتغالية.

وأعلنت شركة "ميتشيلز" في البرازيل، التي توفر قواميس اللغة البرتغالية، أنها جمعت 125 ألف توقيع لإضافة كلمة "بيليه" إلى القاموس، حيث ستعني "الأفضل أو الفريد من نوعه" لوصف أي شخص.

وأعلنت الشركة أن هذه الخطوة تمثل صنع التاريخ معًا، حيث يتم إضافة اسم ملك كرة القدم في القاموس البرتغالي، وأصبحت كلمة "بيليه" تعني الآن "الأفضل".