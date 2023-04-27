مدير "تعليم الشرابية" يتابع استعدادات المدارس لامتحانات نهاية العام

تفقد أشرف فرغلى مدير عام إدارة الشرابية التعليمية، اليوم الخميس، مدرسة العبور الاعدادية بنات، برفقة طارق خليل مدير امن الادارة والسيد عمر مدير التعليم الابتدائى.

جاء ذلك في اطار الحرص على متابعة استعدادات مدارس الادارة لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني المقرر انطلاقها الاسبوع القادم.



وكان فى استقبالهم سوزان عبد الحميد مديرة المدرسة، حيث تفقد مدير عام الادارة فصول المدرسة ومعمل الحاسب الالى ومعمل الاوساط واطمأن على جاهزية اللجان الامتحانية لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للصفين الاول والثانى الاعدادى بالمدرسة ومراعاة الاجراءات الاحترازية وترقيم اللجان وعوامل الامن والسلامة.

كما تابع فرغلي أعمال الكنترول وشيتات رصد درجات امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول وشهرى فبراير ومارس، مشيدا بحسن أداء فريق عمل الكنترول والدقة والالتزام فى عملهم .



وفي نهاية الزيارة تقدم بجزيل الشكر والتقدير لاسرة المدرسة على جهدهم الكبير المبذول وحسن تعاونهم من اجل صالح الطالبات متمنيا للجميع التوفيق والسداد.