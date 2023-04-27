وزيرة الثقافة تفتتح المكتبة العامة وضاحية السلام بالعريش ضمن احتفالات تحرير سيناء

افتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، أعمال تطوير المكتبة العامة بالعريش، ومكتبة ضاحية السلام، التابعتين للهيئة العامة لقصور الثقافة، اليوم الخميس، استمرارًا لبرنامج احتفالات وزارة الثقافة بعيد تحرير سيناء الـ 41، بحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، واللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ورئيس اقليم القناة وسيناء وعدد من المسؤولين التنفيذيين بالوزارة والمحافظة، وحشد من أهالي وأبناء المحافظة.

ووجهت وزيرة الثقافة بتزويد المكتبتين بأحدث إصدارات قطاعات الوزارة المختلفة وبشكل خاص إصدارات هيئة الكتاب، والمركز القومي للترجمة، والمجلس الأعلى للثقافة، كما وجهت بتنظيم برامج لاكتشاف وتدريب الموهوبين من الفئات العمرية المختلفة، وكذلك إلحاقهم بالمسابقات التي تنظمها الوزارة بالمحافظات ومراكز الإبداع المنتشرة بالقاهرة والمحافظات.

وأشادت وزيرة الثقافة بأعمال التطوير والصيانة للموقعين، وعودتهما لأداء دورهما ضمن المنظومة الثقافية الهادفة لتقديم خدمات ثقافية متنوعة لأهالي العريش، وأوضحت أن افتتاح المكتبتين يُمثل علامة مضيئة في مسار جهود الوزارة لإكساب الفرد الوعي والإدراك اللازم لبناء الشخصية المصرية على أسس من الانتماء والاعتزاز بقيمة ومقدرات الوطن، وهي الرسالة التي تستهدف وزارة الثقافة تحقيقها بسيناء، مؤكدة استمرار الجهود لإعادة الحياة للعديد من المواقع الثقافية بشمال سيناء والتي توقفت عن العمل لسنوات لتعود لأداء رسالتها.

وأضافت: "بافتتاح هاتين المكتبتين، يبلغ عدد المواقع الثقافية العاملة التابعة لفرع شمال سيناء ١٤ موقعا لتستكمل الثقافة مسيرتها في تقديم الخدمة الثقافية لأبناء سيناء الغالية".

وقال المخرج هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، إن المكتبتين تحويان ما يقرب من ١٢ ألف كتاب في مختلف فروع المعرفة؛ حيث تحوي المكتبة العامة بالعريش على ما يقرب من ٤٠٠٠ كتاب متنوع، وتقدم خدماتها الثقافية لأهالينا بحي العريش بميدان الرفاعي، فيما تبلغ مساحة مكتبة ضاحية السلام، ٢٢٠ مترًا، وتحتوي على ما يقرب من ٧٨٠٠ كتاب، وتضمنت أعمال التطوير والصيانة بها على مكتبة الطفل ومكتبة عامة مزودة بأحدث الإصدارات العلمية والأدبية، حيث أدرجت أعمال تطويرها ضمن خطة صيانة العام الحالي ٢٠٢٣م.

كانت الفعاليات قد بدأت بفقرة استقبال قدم بها عرض فني استعراضي لفريق المواهب بقصر ثقافة العريش، أعقبه إزاحة الستار عن اللوحة التذكارية لأعمال تطوير المكتبة العامة، وبداخلها استمع الحضور للمواهب الفنية لأطفال العريش في مجالات الشعر والإلقاء، أعقب ذلك افتتاح أعمال تطوير مكتبة ضاحية السلام.