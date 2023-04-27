ads
الجمعة 28 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

حكاية مثل "ليس كل مرة تسلم الجرة"

ارشيفية
ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

"ليس كل مرة تسلم الجرة ".. هذا المثل الذى اعتدنا أن يتداول على ألسنه الناس، وتعود قصته  إلى قديم الزمان حيث كانت هناك امرأة تسير على طريق متعرج وبه أحجار وحفر وكانت تحمل على رأسها مجره ماء فشاهدها رجل عجوز فقال لها يا ابنتي احرص من هذا الطريق فقد تقعى، فتعثرت المرأة بسبب حجرة وسقطت على الأرض ولحسن الحظ لم تكسر الجرة. 

فقامت المرأة باستكمال طريقها كأن شيء لم يحدث ومشت مرة اخرى في نفس الطريق  لها فرأها شيخا كبير كان جالسا تحت شجرة فصاح قائلا احترس يا ابنتي ليس كل مرة تسلم الجرة. فلما وصلت السيدة لبيت زوجها حكت قصتها لزوجها و أبنائها وجيرانها وعنها ردد زوجها نفس العبارة بتأكيد منه على ما قاله الرجل العجوز عباره "مش كل مرة تسلم الجرة ".

وعلى ذلك صارت منذ هذ اللحظة عبارة نرددها يوميا لتوجيه نصيحة لكل من لا يحذر أخطاء وعواقب المغامرة معتقدا انه سينجح أو سيجتاز عواقبها، فيجب أن نحرص دوما لان مش كل مرة هتسلم الجرة .

الجره مثلنا نردده يتدوال