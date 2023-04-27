بعد تعنيف والدها لها.. طالبة تلقي بنفسها من أعلى عقار بالزيتون

تباشر جهات التحقيق بالزيتون اليوم الخميس، التحقيق حول قيام طالبة بإلقاء نفسها من أعلى عقار بمنطقة الزيتون ، كما أمرت باستدعاء والد الضحية للاستماع لأقواله حول الواقعة وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

كانت البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بقيام فتاة بإلقاء نفسها من شرفة منزلها بالطابق الخامس، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية الي محل الواقعة ، وبعمل التحريات وتقنين الاجراءات تبين أن مشادة وقعت بين الطالبة ووالدها بسبب خلافات نشبت بينهما على تحصيل المواد الدراسية وتأخرها عن المنزل.

ولم تتحمل الطالبة تعنيف والدها وألقت بنفسها من الطابق الخامس، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.