أبو الطاهر عضوََا جديدا بمجلس الإسماعيلى

أصدرت مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية، اليوم الخميس، قرارا بتعيين محمد محمد على الطاهر الشهير بـ”حمادة أبو الطاهر” رجل الأعمال، عضوا باللجنة المكلفة لإدارة النادى الإسماعيلى.

وكانت مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية، قد أصدرت قرار أيضا باستبعاد أحمد فهيم عضو اللجنة المكلفة بإدارة النادى.

وأعلنت رابطة الأندية المحترفة مواعيد ثلاث جولات جديدة من بطولة الدورى المصرى الممتاز، بالإضافة إلى المؤجلات.

ويأتي الإسماعيلي في المركز الرابع عشر برصيد 26 نقطة بعد الفوز في 5 مباريات والتعادل في 11 آخرين وتلقي 8 هزائم، ويستعد الإسماعيلي لمواجهة المصري في دور الـ 16 بكأس الرابطة، في المباراة المقرر لها مساء السبت القادم في تمام الساعة السابعة.

ويدرس الجهاز الفني للدراويش إراحة بعض اللاعبين الأساسيين خلال مواجهة كأس الرابطة المقبلة، من أجل إتاحة الفرصة للاعبين الباعدين عن المشاركة في مباريات بطولة الدوري.