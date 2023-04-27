"القوى العاملة": اختتام دورة تدريبية للسيدات المعيلات بالأسكندرية

تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة الأسكندرية بشأن اختتام الدورة التدريبية على مهنة التفصيل والحياكة لعدد 43 متدربة ، بمركز تدريب مهني محرم بك ، وذلك للسيدات المعيلات ممن لديهم أطفال منخرطين في سوق العمل وأيضا من ذوى الهمم من خلال التعاون بين إدارة شئون المرأة والطفل وإدارة التدريب المهني بالمديرية.

وأوضح محمد كمال وكيل المديرية،فى تقريره الذى تلقته الوزارة،اليوم الخميس، أن ذلك يأتي في إطار توجيهات حسن شحاتة وزير القوى العاملة بتوفير فرص تدريب لائقة على المهن التى يحتاجها سوق العمل، مشيراً إلى أنه تم التدريب لتمكينهن من الالتحاق بفرص عمل حقيقية تحسن من مستويات معيشتهن تفعيلا لمشروع دعم وإدماج النوع الاجتماعي في مجال العمل.

وأضاف وكيل المديرية: تم تنظيم عدد من الندوات خلال الدورة التدريبية لرفع الوعي الثقافي لدي المرأة للقضايا الهامة مثل الزواج المبكر ومكافحة كافة أشكال العنف ضد المرأة وتنظيم الأسرة وغيرها من القضايا المهمة.

ورافق مدير المديرية خلال تفقد الدورة التدريبية كلا من إيفيت عبد المسيح مدير إدارة التدريب المهني بالمديرية، وحنان محمد مدير مركز تدريب مهنى محرم بك، وسناء قنديل مدربة التفصيل والحياكة بالمركز.

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