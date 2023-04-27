ضبط المتهم بقتل زوجته في الشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأن العام اليوم الخميس، من كشف ملابسات واقعة العثور جثة ربة منزل بالشرقية وضبط مرتكب الواقعة.



ففى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة فاقوس بمديرية أمن الشرقية بالعثور على جثة ربة منزل داخل منزلها، تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن لعام ومديرية أمن الشرقية أسفرت جهوده عن تحديد مرتكب الواقعة (زوج المجنى عليها - مقيم بدائرة المركز) .



عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه.. وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لوجود خلافات عائلية بينهما.

وأضاف بحدوث مشادة كلامية بينهما قام على إثرها بالتعدى عليها بسلاح أبيض "سكين" فأحدث إصابتها التى أودت بحياتها ، وأرشد عن الأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.