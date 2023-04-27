ads
الخميس 27 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الإسكندرية يبحث مع قنصل عام فرنسا تعزيز سبل التعاون

قنصل عام فرنسا في
قنصل عام فرنسا في الإسكندرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، بمكتبه، السفير محمد نهاض قنصل عام فرنسا بالإسكندرية، لبحث سبل التعاون بين الجانبين.

في البداية، رحب المحافظ بالسفير، مؤكدًا عمق  العلاقات بين البلدين حيث يجمعهم التعاون المثمر في كافة المجالات. 

وأعرب عن حرص المحافظة على تقديم كامل الدعم لتطوير وتعزيز العلاقات بين الجانبين على كافة الأصعدة.

من جانبه، شكر السفير المحافظ على حفاوة الاستقبال، وقام بعرض نبذة عن منطقة نيس كوت دازور بفرنسا، حيث نقل رغبة رئيس منطقة نيس كوت دازور بفرنسا لتعزيز التعاون بين مدينة نيس بفرنسا ومدينة الإسكندرية بمجالات تبادل الخبرات التعليمية والسياحة والتراث والاقتصاد.

الإسكندرية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية السفير محمد نهاض تعزيز العلاقات بين الجانبين تعزيز سبل التعاون