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الخميس 27 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

برلماني: انطلاق جلسات الحوار الوطني فرصة تاريخية لصناعة المستقبل

النائب عاطف عثمان
النائب عاطف عثمان كعربان
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أكد النائب عاطف عثمان كعربان عضو مجلس النواب ، أن انعقاد جلسات مجلس أمناء الحوار الوطني، فرصة تاريخية لمساهمة الجميع فى صناعة المستقبل والانطلاق نحو الجمهورية الجديدة، لكل القوى الوطنية والسياسية، مشيرا إلى أن الحوار الوطني، يعد الطريق للمستقبل وفتح نقاش وطني عام في مختلف القضايا المهمة والحساسة من أجل الوطن.

ولفت كعربان فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، أن انعقاد الحوار الوطني، في ظل الأزمة الراهنة التي يمر بها السودان الشقيق، وانشغال الرأي العام المصري بها، وتركيز الدولة المصرية على حلها سلميا ومعالجة آثارها العديدة، يؤكد حيوية الحوار الوطني وجديته وتعلق الجميع به ورهان على متابعة توصياته.

 

وقال عضو مجلس النواب، إن الحوار الوطني يعد  مكسبا سياسيا كبيرا ،و خطوة سياسية غير مسبوقة بين مختلف القوى،بفضل توجيهات الرئيس السيسي، الذي وجه بانطلاق الحوار الوطني به ويتابع مخرجاته وتوصياته.

 

وشدد النائب عاطف كعربان، إن استمرار الإعداد لبدء الحوار الوطني،3 مايو المقبل، في ظل هذه الظروف، يؤكد على ضرورته لبحث كل ما يهم الشعب المصري وأولويات المرحلة المقبلة .

 

واختتم عضو مجلس النواب، إن الزخم الذي يحيط بالحوار الوطني، يؤكد أهميته الشديدة في بحث كل هموم وقضايا الوطن. قائلا: أنه سيكون حوار شامل  ويهم ملايين المصريين.

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