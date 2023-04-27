توترات أمريكية صينية بسبب قوات واشنطن في بحر الصين الجنوبي

أثيرت توترات جديدة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن قررت الأخيرة نشر قوات لها في بحر الصين الجنوبي.

وعلى إثر ذلك اتهمت بكين واشنطن بإثارة التوترات في المنطقة التي نشرت بها قواتها، حيث تعمل الولايات المتحدة على مواصلة انتشارها العسكري في تلك المنطقة الحساسة بالنسبة للصين.

وأكد تان كه، الناطق باسم وزارة الدفاع الصينية، أن واشنطن تعمل على تعزيز تواجدها في بحر الصين الجنوبي، من أجل إثارة أزمة سياسية مع الصين.

تلك التصريحات جاءت بعد رفض أمريكي وفلبيني لسيادة الصين على بحر الصين الجنوبي، ما اعتبرته واشنطن "أنشطة استفزازية" في تلك المنطقة.

وعقب ذلك أعلنت وزارة الدفاع الصينية إرسال سفن حربية للمشاركة في تدريبات عسكرية مع القوات البحرية السنغافورية.