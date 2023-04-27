لوكاشينكو يدعو للارتقاء بالعلاقات بين بيلاروسيا وجنوب أفريقيا إلى مستوى جديد

الخميس 27/أبريل/2023 - 02:18 م

أعرب الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو اليوم الخميس عن رغبته في تعزيز علاقات بيلاروسيا مع جنوب أفريقيا والارتقاء بالتعاون الثنائي بينهما إلى مستوى جديد.

جاء ذلك في رسالة تهنئة بعثها لوكاشينكو إلى رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا بمناسبة الاحتفال بيوم الحرية في جنوب أفريقيا، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "بيلتا" البيلاروسية نقلا عن الرئاسة البيلاروسية.

وكتب لوكاشينكو في رسالته "اعتادت بيلاروسيا على دعم شعوب أفريقيا باستمرار في المحافل الدولية للتغلب على التمييز العنصري، واليوم نسعى معا إلى إقامة نظام عالمي عادل قائم على الصداقة والثقة واحترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي".

وأشار الرئيس البيلاروسي إلى إمكانية الارتقاء بالتعاون الثنائي بين بيلاروسيا وجنوب أفريقيا إلى مستوى جديد، وذلك بمناسبة الذكرى الثلاثين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأكد لوكاشينكو اهتمامه بمواصلة تطوير التواصل مع جنوب أفريقيا في مجموعة واسعة من المجالات، وبشكل خاص في التعاون الصناعي، مع التركيز على مجالات الزراعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأمن الغذائي والتعليم وحماية الأم والطفل.

ووجه لوكاشينكو في رسالته دعوة إلى سيريل رامافوزا لزيارة بيلاروسيا في أقرب وقت ممكن لإعطاء دفعة جديدة للتعاون بين البلدين.