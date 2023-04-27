الكرملين يعلق على أنباء بشأن محاولة اغتيال الرئيس الروسي

وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية “الكرملين” ديمترى بيسكوف، الأنباء بشأن مزاعم محاولة اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بطائرة بدون طيار “مسيرة”، بالـ"التقارير الصفراء".

وتابع المتحدث باسم الكرملين: "لسنا على علم بهذه التقارير والمنشورات، وهناك العديد من التقارير والمنشورات الصفراء المختلفة"، منوها بعدم أهميتها، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وفي وقت سابق، أصدرت صحيفة غربية تقريرا زعمت فيه بأن المخابرات الأوكرانية حاولت شن عملية لاغتيال الرئيس الروسي باستخدام طائرة بدون طيار (مسيرة).

ويشير تقرير الصحيفة المزعوم إلى أنه بعد ظهر يوم 23 أبريل، تم إطلاق طائرة من نوع UJ-22 (طائرة بدون طيار أوكرانية حديثة بمدى طيران يصل إلى 800 كيلومتر) في أوكرانيا، لكنها تحطمت.