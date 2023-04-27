أطباء بلا حدود.. السودان يشهد احتياجات إنسانية وطبية هائلة والمنظمة تستعد لتوسيع نطاق أنشطتها

الخميس 27/أبريل/2023 - 01:38 م

قالت منظمة أطباء بلا حدود الدولية غير الحكومية العاملة في المجال الطبي والانساني ان السودان يشهد احتياجات انسانية وطبية هائلة كما ان تواصل أعمال العنف في أجزاء كثيرة من البلاد أدى الى اكتظاظ المستشفيات مكتظة فى الوقت الذى يفر الآلاف يفرون الى مناطق أكثر أمانا.

وأضافت المنظمة أن السودان يشهد بالفعل احتياجات انسانية وطبية هائلة ولفتت أطباء بلا حدود الى انها تمكنت خلال فترة هدوء القتال من التبرع بالامدادات الطبية لمرفق صحي في الخرطوم يوم الأحد 23 أبريل كما انها على اتصال بالمستشفيات والسلطات والجمعيات الطبية السودانية التي تحاول امداد مستشفيات ومنشات إضافية داخلها واكد الدكتور غزالي بابكر المدير القطري لمنظمة أطباء بلا حدود في السودان ان استمرار القتال يجعل هذا شبه مستحيل.

وأشار الى ان عددا كبيرا من الجرحى وصل الى المستشفى الذى تدعمه اطباء بلا حدود فى الفاشر وأوضح ان الفرق تعمل على مدار الساعة لعلاج الجرحى حيث وصل العدد حتى الان 404 أشخاص الى المستشفى لتلقي العلاج وهو الان المرفق الصحي الوحيد الذي يعمل في المدينة وذكر التقرير ان الالاف فروا ايضا من الخرطوم الى ود مدني حيث تقوم فرق المنظمة بما في ذلك طاقم من الخرطوم ومن المشروع في الدمازين بتقييم أفضل السبل للبدء في الاستجابة للاحتياجات هناك.

وقال التقرير إن المرافق التي تدعمها منظمة أطباء بلا حدود مستمرة في علاج المرضى في الدمازين وولاية النيل الأزرق وأم درمان وولاية الخرطوم وكرينك والجنينة وغرب دارفور وفي روكرو ووسط دارفور وأم ركوبة وولاية القضارف في شرق السودان حيث لا تزال أطباء بلا حدود ملتزمة بتوفير الرعاية الصحية التي يحتاجها المحتاجون في السودان لا سيما خلال هذه اللحظات الصعبة وشددت المنظمة على انه للقيام بذلك يجب أن تكون قادرة على ضمان السلامة والأمن لموظفيها وللمرضى.

المنظمة اكدت على ان فرق الطوارئ التابعة لها وذات الخبرة على استعداد لدخول السودان بمجرد أن يتمكنوا من دعم توسيع نطاق أنشطتها فى الوقت الذى تقوم فرق أخرى حاليا بالتحضير وتحديد أفضل السبل لارسال الامدادات الطبية والانسانية الى البلاد وذكر التقرير ان بعض فرق المنظمة قد انتقلت الى مواقع أكثر أمانا بينما هناك خطط للاخرين لمغادرة البلاد واكدت المنظمة على انها تعتبر سلامة أطقمها أولوية قصوى.

المنظمة الدولية حثت جميع المشاركين في أعمال العنف مجدد لاحترام التزاماتهم بموجب القانون الدولي الانساني وذلك لضمان سلامة العاملين الطبيين والمرافق الصحية والسماح بالمرور الامن للفرق وسيارات الاسعاف والمدنيين الذين يسعون للحصول على الرعاية الصحية وتسهيل حركة من يقدمون المساعدة الانسانية.