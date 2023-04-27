أطباء بلا حدود: عدد كبير من مستشفيات السودان توقف عن العمل

قال أبو بكر بشير بكري، مدير العمليات بمنظمة أطباء بلا حدود بجنوب السودان، إن هناك عددا كبيرا من المستشفيات في السودان توقف عن تقديم الخدمات الصحية والعلاجية مع عدم قدرة الكوادر الطبية الوصول إلى المستشفيات لممارسة عملهم.



وأضاف «بكري» في مداخلة هاتفية مع فضائية «القاهرة الإخبارية» اليوم الخميس، أنه بعد مرور 13 يوما من بداية الصراع في السودان وتزايد أعداد الجرحى أصبح النظام الصحي غير قادر على استيعاب الأعداد الكبيرة من المصابين في المدن السودانية، مشيرا إلى أن الأوضاع الأخيرة فاقمت من حدة الأزمة.

وتابع مدير العمليات بمنظمة أطباء بلا حدود: «المهم الآن هو كيفية تجاوز هذا الوضع الصعب واستعادة الخدمات الصحية سواء للجرحى أو ضحايا النزاع بشكل مباشر أو المرضى الذين يحتاجون الخدمة الصحية ليس في الخرطوم، ولكن في جميع أنحاء السودان، خاصة أن الصراع ليس مقتصرا على العاصمة الخرطوم ولكن هناك مناطق تشهد نزاعا مثل دارفور والنيل الأزرق».



ويشهد السودان مواجهات عنيفة منذ منتصف الشهر الجاري بين الجيش السوداني بقيادة رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، وميليشيا الدعم السريع المُتمردة بقيادة، محمد حمدان دقلو، أسفر عنها مقتل مئات الأشخاص وإصابة الآلاف.