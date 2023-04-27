الاتحاد العام للمصريين في الخارج يلتقي بطلاب الجامعات بالسودان

التقى مسئولو الاتحاد العام للمصريين في الخارج عبر منصة زوم مع مجموعة كبيرة من الطلاب الدارسين في الجامعات السودانية، بقصد الاطمئنان على أحوالهم من ناحية وتذليل كافة الصعوبات التي يمكن مواجهتها من ناحية أخرى، وكذلك للرد على استفساراتهم خصوصاً في مجال التعليم .

وتضمنت أسئلة الطلاب موقف الكثيرين منهم من الانضمام إلى الجامعات المصرية حيث كانت إجابات السادة المسئولين قاطعة بأن الجامعات الأهلية والخاصة ستقوم باستيعاب كافة الطلبة والطالبات العائدين من السودان على غرار ما تم مع ابناؤنا العائدين من أوكرانيا ، وأن الدولة المصرية لن تتخل عنهم بشرط إحضار المستندات الثبوتية الدالة على صحة موقفهم التعليمي في السودان .

حضر اللقاء مع ابناؤنا الطلبة المصريين بجمهورية السودان وأجاب على كافة الاستفسارات الدكتور حلمي الغُر أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية والدكتور محمد سمير حمزه رئيس قطاع الشئون الثقافيه والبعثات.

وقام النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ وعضو لجنة تنسيقية شباب الأحزاب بتوجيه بعض النصح والإرشادات الواجب إتباعها خلال مدة تواجد الطلاب هناك لحين الإنتهاء من عملية الإجلاء من الأراضي السودانية عبر الطرق الشرعية وبعد التنسيق مع سفارة ج.م.ع والقنصليات المصرية في السودان .

وتعهد الحضور بتشكيل فريق عمل للرد على كافة الاستفسارات وتذليل كافة الصعوبات حيث بدأ فريق العمل في ممارسة مهامه عقب إنتهاء فعاليات الندوة مباشرة وتم تكليف مجموعة بعض الطلاب لنشر كافة الإجابات والاستفسارات والبيانات الواردة لكافة زملائهم في كل أنحاء السودان الشقيق وفي كل الجامعات التي يدرسون فيها .

حضر اللقاء إسماعيل أحمد علي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للمصريين في الخارج وعلاء سليم الأمين العام للاتحاد والسادة أعضاء مجلس الإدارة، وقد أشرف على اللقاء مرفت خليل عضو مجلس الإدارة ورئيس فرع الاتحاد ببريطانيا .