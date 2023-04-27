المجمع الكنسي لأبرشية القدس الأسقفية يبدأ جلساته لدورة 2023

افتتح المجمع الكنسي للكنيسة الأسقفية في القدس، جلساته لدورة عام 2023 تحت شعار "مبنيّون معاً" المأخوذة من رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس الإصحاح الثاني والآية الثانية والعشرون (2: 22) ، حيث ترأس بدايةً القس الكنن فؤاد داغر نائب رئيس المجمع خدمة الشركة المقدّسة، عاونه وقدّم العظة القس إبراهيم نيروز ورفع الصلوات الشفاعية كلّ من القس الكنن العميد ريتشارد سويل والقس نائل أبو رحمون.

وقد بدأ المجمع جلساته الرّسميّة بالوقوف احتراماً للسّلام الملكيّ، ثمّ رحّب رئيس الأساقفة بأعضاء المجمع والضيوف وممثّلي الكنائس الشّقيقة. ألقى بعض الضّيوف كلمات شكر، تمنّوا فيها النّجاح والتوفيق، ثمّ تمّ عرض تحيات الأساقفة وأصدقاء المطرانية من حول العالم المصوّرة.

وقدّم رئيس المجمع الكنسيّ المطران حسام نعوم تقريره الشّامل، استهلّه بتأمّلٍ كتابيّ عن شعار المجمع، ثم تطرّق إلى خدمته ورسائله الراعوية وخدمة المؤسّسات، وغيرها من نشاطه الأسقفي المبارك.

وتمّ تقديم التقرير المالي الذي شمل عرض الميزانية المدقّقة لعام 2022 التي تمّ قبولها بعد مناقشتها، وعرض المحاسب العام السيّد غسان اسحق الموازنة التقديرية للعام 2024 وتمّ التّصويت عليها.

وبعد جلسات أعمال اليوم الأوّل قاد القس بلال حبيبي صلاة المساء وقدّم التأمل الرّوحي القس فارس نعوم.

وبعد العشاء قدّم الكنن داغر أمسية ترانيم انتعاشية بحضور أعضاء المجمع. تستمرّ جلسات المجمع الكنسي للعام 2023 حتّى مساء اليوم الخميس.