كولر يحاضر لاعبي الأهلى قبل انطلاق مران اليوم الخميس

يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية مع اللاعببن مساء اليوم الخميس، في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق الرجاء المغربي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحدد كولر السادسة بتوقيت القاهرة ليجتمع مع اللاعبين والحديث عن بعض النقاط الفنية المتعلقة بالاستعداد للمباراة.

ويتوجه الفريق عقب الاجتماع لملعب العربي الزاولي بالدار البيضاء لخوض ثاني تدريباته في المغرب.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الرجاء المحدد لها مساء السبت المقبل، على مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.