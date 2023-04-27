أطباء بلا حدود تستجيب للاحتياجات الطبية وتتحضر لتوسعة نطاق أنشطتها بالسودان

الخميس 27/أبريل/2023 - 11:06 ص

لا يزال العنف الدائر مستمرًا في الكثير من مناطق السودان، وتفيد فرق أطباء بلا حدود في الميدان بأن المستشفيات منهكة وبأن آلاف الأشخاص يهربون نحو مناطق أكثر أمانًا. نحن نشهد منذ هذه اللحظة احتياجات إنسانية وطبية هائلة.

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور غزالي بابكر، مدير عمليات أطباء بلا حدود في السودان، "استطاعت فرق أطباء بلا حدود – خلال إحدى لحظات هدوء القتال – أن تتبرع بإمدادات طبية لأحد المرافق الطبية في الخرطوم يوم الأحد 23 أبريل، ونحن على تواصل مع المستشفيات ومع السلطات الصحية السودانية والجمعيات التي تحاول أن تؤمن الإمدادات للمزيد من المستشفيات والمرافق في العاصمة. إلا أن القتال المستمر يحول دون تحقيق هذه الغاية".

في الفاشر، وصل عدد كبير من الجرحى إلى المستشفى الذي يدعمه أطباء بلا حدود. تعمل فرقنا طوال اليوم لعلاج الجرحى الذين بلغ عددهم إلى الآن 404 أشخاص ممن وصلوا للعلاج في المستشفى، وقد أصبح اليوم المرفق الصحي الوحيد الذي يعمل في المدينة.

وهرب آلاف الأشخاص من الخرطوم إلى ود مدني، وتعمل فرق أطباء بلا حدود – ومنها فريقنا من الخرطوم ومن مشروعنا في الدمازين – على التخطيط للتوجه الأفضل كي نبدأ بالاستجابة للاحتياجات هناك.

وتستمر المرافق التي تدعمها أطباء بلا حدود بمعالجة المرضى في الدمازين، وولاية النيل الأزرق، وأم درمان، وولاية الخرطوم، وفي الكرينك، والجنينة، وغرب دارفور، وروكيرو، ووسط دارفور، وأم راكوبة، وفي ولاية الغضارف في شرق السودان، ولا نزال ملتزمين بتوفير الرعاية الصحية شديدة الضرورة للناس في السودان، وخاصة خلال هذه الأوقات الصعبة. ولكن للقيام بذلك، فإننا بحاجة إلى ضمان أمن فرقنا ومرضانا وسلامتهم.

وفي هذا السياق، تقول كيت نولان، نائبة مدير العمليات في أطباء بلا حدود، "إن فرق الطوارئ المتمرسة لدى أطباء بلا حدود على استعداد لدخول السودان سرعان ما يمكنهم دعم توسعة نطاق أنشطتنا، فيما تتحضر فرق أخرى حاليًا وتخطط لأفضل السبل لإرسال الإمدادات الطبية والإنسانية إلى البلاد".

بعد ما يزيد عن أسبوع في الملجأ بعيدًا عن القتال الشديد في السودان، استطاعت بعض فرقتنا أن تنتقل إلى مناطق أكثر أمانًا، فيما تخطط فرق أخرى لترك البلاد. في الوقت ذاته، قام بعض أعضاء فرقنا بالانتقال مع عوائلهم إلى مناطق أكثر أمنًا، وعادة للانضمام إلى أفراد آخرين من عوائلهم. لا نزال على اتصال مستمر مع جميع أفراد فرقتنا، طالما أمكن ذلك، ويظل أمن فريقنا وسلامتهم على رأس أولوياتنا، ونحن نقدّر الدعم الذي حصلنا عليه لنقل فرقنا بأمان.

وقال الدكتور أبو بكر بشير بكري، مدير عمليات أطباء بلا حدود في السودان، " نكرر دعوتنا لجميع المشاركين في العنف لاحترام التزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني بضمان سلامة الكوادر الطبية والمرافق الصحية والسماح بمرور آمن لسيارات الإسعاف والمدنيين القاصدين الرعاية الصحية، وتسهيل انتقال مقدمي المساعدة الإنسانية.