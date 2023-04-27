حفل مُبهر لافتتاح كأس العالم للرماية بالخرطوش في العاصمة الإدارية الجديدة

شهد حفل افتتاح بطولة كأس العالم للرماية بالخرطوش بالعاصمة الإدارية الجديدة حضور الدكتور عادل رضوان رئيس قطاع الرياضة بوزارة الشباب والرياضة نائباً عن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، اللواء اركان أيمن نعيم ثابت مدير إدارة المشاة بالقوات المسلحة ، اللواء أركان حرب مصطفي عبد الفتاح محمد مساعد رئيس هيئة التدريب للقوات المسلحة ،ميليس جارد المندوبة الفنية للإتحاد الدولي للرماية، اللواء حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والافريقي للرماية الشيخ سالمان حمود الصباح رئيس الإتحاد الآسيوي للرماية، المهندس دعيج خلف العتيبي رئيس الإتحاد العربي للرماية ، اللواء أيمن الجرجاوي مدير المركز الأوليمبي للرماية وأعضاء مجلس ادارة الاتحاد المصري للرماية عماد عليش واسلام علي.

وانطلق حفل الافتتاح بفيديو قصير عن إنجازات الإتحاد المصري للرماية ، وبكلمات للواء حازم حسني رئيس الإتحاد المصري والافريقي للرماية والدكتور عادل رضوان والسيدة ميليس جارود.

يذكر أن بطولة كأس العالم للرماية بالخرطوش تقام خلال الفترة من 25 ابريل الي 5 مايو بميادين العاصمة الإدارية الجديدة بمدينة مصر الدولية للألعاب الاوليمبية.