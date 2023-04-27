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الخميس 27 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ جنوب سيناء يكرم أحد المسعفين.. صور

جانب من التكريم
جانب من التكريم
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كرم اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، المسعف علي محمدي مشرف بهيئة الإسعاف؛ وذلك تقديرا لجهوده المتميزة واداء عمله بدقة وإخلاص والاستجابة السريعة في تلقي البلاغات وإنقاذ أرواح المواطنين مما جعله نموذجا مشرفا للمحافظة.

جاء التكريم بحضور الدكتور محمد عبدالجواد ، مدير هئية الإسعاف فرع جنوب سيناء.

في سياق آخر واصل مقعد تسوية المنازعات جلساته المعتادة، بمقر قاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة في العاصمة طور سيناء، بحضور اللواء احمد الاسكندرانى سكرتير عام المحافظة، والمستشار وليد السباعى المستشار القانونى للمحافظة، ورؤساء المدن المعنيين ومديرى الإدارات المختصة بالديوان العام.

يشار إلى أن جلسات المعقد يجرى خلالها النظر في العديد من طلبات المواطنين وبحث هذه المشكلات العالقة وإيجاد حلول لها في إطار القانون.

ونظر المقعد اليوم في طلبات بعض المستثمرين والشركات العاملة في نطاق المحافظة وانتهى إلى إيجاد حلول لها في إطار دعم الاستثمار و بمراعاة الظروف والأوضاع الحالية.

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اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء المسعف علي محمدي هيئة الإسعاف فرع جنوب سيناء مقعد تسوية المنازعات