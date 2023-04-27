اللجنة البارالمبية تطلق جائزة الدكتور نبيل سالم للتميز الرياضي

قررت اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى إطلاق جائزة سنوية للتميز الرياضي البارالمبي للاعبين واللاعبات والفرق والهيئات من أصحاب الإبداع، والذى يعتبر إنجازاتهم نموذجا يسهم في دمج الأشخاص ذوى الإعاقة في المجتمع من خلال ممارسة الرياضة .

وتم اختيار اسم الدكتور نبيل سالم باعتباره أهم الرواد في مجال الرياضات البارالمبية، شغل منصب رئيس اللجنة البارالمبية المصرية لأكثر من عشرون عاما هذا بالإضافة لشغله منصب نائب رئيس اللجنة البارالمبية الدولية سابقا ورئيس الكونفدرالية لرياضات الأشخاص ذوي الإعاقة واللجنة البارالمبية الأفريقية سابقا وعضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الدولية والعديد من الاتحادات الدولية.

كان يعمل طبيبا في مجال العظام والطب الطبيعي والتأهيل، وقد أثرى الحياة البارالمبية وساهم فى تطوير الرياضات البارالمبية ونشرها على مستوى الجمهورية والعالم, وحصل على وسام الجمهورية من الطبقة الأولى لما حققه الرياضيين البارالمبيين من انجازات على مستوى العالم لتكون الجائزة باسمه

وتم تحديد فترة الترشح للجائزة :

من الان وحتى 30 يوليو 2023 وتكون الجائزة سنوية وسيتم توزيع الجوائز فى احتفال كبير فى شهر ديسمبر من كل عام على هامش الاحتفال باليوم العالمى لذوى الاعاقة .

وحددت اللجنة شروط الترشيح:

1 -أن يكون قد ساهم بإنجازات عالمية أو دولية فى مجال الرياضات البارالمبية.

2 -أن تكون المؤسسة أو الهيئة قد ساهمت فى نشر ودمج الاشخاص ذوى الاعاقة.

3 -أن يتقدم بالمستندات المعتمدة الموثقة الدالة على ذلك .

4 -الا يحق من وقع عليه الاختيار فى لجنة تقييم المرشحين التقدم للجائزة.

وتمنح الجوائز للفئات التالية.

- جائزة أحسن لاعب بارالمبى

- جائزة أحسن لعبة بارالمبية

- جائزة أحسن مدير فنى أو مدرب

- جائزة أحسن ادارى

- جائزة أحسن نادى أو هيئة رياضية

- جائزة أحسن اتحاد أولمبي أو بارالمبى

- جائزة أحسن شخصية عامة ساهمت فى نشر ودمج الرياضات البارالمبية .

وأكد الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية، أن تلك الجائزة هى واحدة من الأفكار والمشروعات التي تعمل اللجنة على تنفيذها خلال الفترة القادمة تشجيعا وتكريما للأسرة البارالمبية عن إنجازاتهم الدولية والعالمية واعترافا بمجهوداتهم في نشر الألعاب البارالمبية في المجتمع المصري .

وجار تشكيل مجلس أمناء الجائزة يكون ذات استقلالية كاملة لإرساء نوع من الشفافية والحيادية لاختيار من يستحق للحصول على الجائزة التي نعمل على استمرارها سنويا تشجيعا واعترافا لأبطالنا البارالمبيين والاتحادات والهيئات الرياضية البارالمبية التي تعمل على نشر الألعاب الرياضية المختلفة ودمج تلك الرياضيين من ذوى الإعاقة في المجتمع .