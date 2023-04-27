التحقيق مع المتهم بالاستعراض بسيارة وتعريض حياة المواطنين للخطر في المطرية

تباشر نيابة المطرية اليوم التحقيق مع المتهم بالاستعراض بسيارة ملاكي منتهية التراخيص بأحد الطرق وتعريض حياة المواطنين للخطر بدائرة القسم،وذلك عقب رصد تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".

كما طالبت النيابة بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

وكانت تمكنت وحدة الرصد من ضبط قائد سيارة حال قيامه بحركات إستعراضية ووضع ملصقات بالمخالفة للقانون بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة ، معرضاً سلامته والمواطنين للخطر وتعطيل حركة المرور.

وبالفحص ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديد السيارة وضبط قائدها وتبين أنها منتهية التراخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.