١١ مايو.. الاحتفاء بالمكرمين الأربعة من ملتقى الشارقة الثقافي بـ«الأعلى للثقافة»

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة؛ وبحضور ورعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة يستضيف المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، حفل التكريم الذي يقيمه ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي؛ لكل من الأستاذ الدكتور أحمد شمس الدين الحجاجي والدكتور محمد زكريا عناني، والأديب عبده جبير، والأديب جار النبي الحلو، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة ظهرًا يوم الخميس الموافق 11 من مايو 2023.



وتهدف مبادرة "ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي" الذي تنظمه دائرة الشارقة للثقافة إلى تكريم الشخصيات التي ساهمت في خدمة الثقافة العربية المعاصرة والاحتفاء بإنجازاتهم الفكرية والأدبية؛ ويتم التكريم في بلدان المكرمين بالتعاون مع الوزارات والهيئات الثقافية الرسمية ببلدان المكرمين.

يبدأ حفل التكريم في تمام الحادية عشرة ظهرًا يوم الخميس الموافق 11 مايو 2023 بقاعة المجلس الأعلى للثقافة؛ بحضور عدد من الأدباء والإعلاميين والمسئولين من أصدقاء ومحبي المكرمين، ويصاحب حفل التكريم بث مباشر عبر صفحة أمانة المؤتمرات على الفيسبوك.