ads
الخميس 27 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

١١ مايو.. الاحتفاء بالمكرمين الأربعة من ملتقى الشارقة الثقافي بـ«الأعلى للثقافة»

برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي

ملتقى الشارقة للتكريم
ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة؛ وبحضور ورعاية  الدكتورة نيفين الكيلاني  وزيرة الثقافة  يستضيف المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، حفل التكريم الذي يقيمه ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي؛ لكل من الأستاذ الدكتور أحمد شمس الدين الحجاجي والدكتور محمد زكريا عناني، والأديب عبده جبير، والأديب جار النبي الحلو، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة ظهرًا يوم الخميس الموافق 11 من مايو 2023.


وتهدف مبادرة "ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي" الذي تنظمه دائرة الشارقة للثقافة إلى تكريم الشخصيات التي ساهمت في خدمة الثقافة العربية المعاصرة والاحتفاء بإنجازاتهم الفكرية والأدبية؛ ويتم التكريم في بلدان المكرمين بالتعاون مع الوزارات والهيئات الثقافية الرسمية ببلدان المكرمين.
يبدأ حفل التكريم في تمام الحادية عشرة ظهرًا يوم الخميس الموافق 11 مايو 2023 بقاعة المجلس الأعلى للثقافة؛ بحضور عدد من الأدباء والإعلاميين والمسئولين من أصدقاء ومحبي المكرمين، ويصاحب حفل التكريم بث مباشر عبر صفحة أمانة المؤتمرات على الفيسبوك.

FB_IMG_1682571179101
FB_IMG_1682571179101
الدكتور سلطان بن محمد القاسمي الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الدكتور هشام عزمي دائرة الشارقة للثقافة ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى