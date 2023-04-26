إصابة صحفي إيطالي بالقرب من خيرسون في أوكرانيا

قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، إن الصحفي الإيطالي كورادو زونينو، أصيب بالقرب من خيرسون نتيجة القصف الروسي وهو يخضع لإشراف السفارة الإيطالية في كييف، أوكرانيا.

وقال الوزير الإيطالي -في تغريدة على "تويتر" وفق ما نقلته وكالة أنباء "إنترفاكس يوكرين" الأوكرانية اليوم الأربعاء- إن "صحفي جريدة (لا ريبوبليكا)، كورادو زونينو، الذي أصيب في كتفه أثناء هجوم بطائرة بدون طيار بالقرب من خيرسون بصحة جيدة ويخضع لإشراف سفارتنا في كييف. أنا اتواصل مع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، الذي أكد التعاون الكامل من السلطات الأوكرانية".

بدورها، قالت صحيفة "لا ريبوبليكا" إنه بعد الهجوم تم علاج زونينو ونقله إلى مستشفى خيرسون المدني مصابًا بجرح في الكتف.