روسيا تستعيد 40 جنديًا من سجون أوكرانيا

كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عن نجاح مساعيها في المفاوضات التي جرت مع الجانب الأوكراني في استعادة 40 جنديًا روسيًا من الأسر، عقب بداية الحرب الروسية الأوكرانية في الرابع والعشرين من شهر فبراير من العام الماضي.

وقالت وزارة الدفاع الروسية أن عملية استعادة 40 جنديًا روسيًا نجحت بعد أن كانوا يواجهون خطرًا مميتًا.

وأضافت الدفاع الروسية في بيان لها، إن استعادة الجنود تم اليوم، حيث نقلتهم طائرات نقل جوي إلى العاصمة الروسية موسكو لتلقي العلاج أولًا في مراكز التأهيل الطبي التابعة للوزارة، وكذلك لتلقي الرعاية النفسية اللازمة.