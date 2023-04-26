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الأربعاء 26 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أوباما أساسيا في تشكيل الحزم لمواجهة الجبلين بدوري يلو السعودي

يوسف أوباما مع لاعبي
يوسف أوباما مع لاعبي الحزم السعودي
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يتواجد النجم المصري يوسف أوباما، في التشكيل الأساسي لفريق الحزم، في مباراته ضد الجبلين، التي تنطلق بعد قليل على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد، في إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة دوري يلو (دوري الدرجة الأولى السعودي).

 

وتنطلق مباراة الحزم والجبلين في السادسة إلا 5 دقائق مساء بتوقيت القاهرة، في اللقاء الذي يسعى خلاله رفاق أوباما في القفز إلى المركز الثالث بجدول ترتيب دوري يلو السعودي.

 

وشارك أوباما في مباراة الحزم الماضية أمام الشعلة، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ولعب مهاجم الزمالك السابق اللقاء كأساسي حتى الدقيقة 70.

 

ويخوض الحزم اللقاء بتشكيل مكون من:

داوود آل سعيد، راضي العتيبي، باولو ريكاردو، عبدالرحمن الدخيل، فهد العبيد، بين حسن تراوري، باسل السيالي، يوسف أوباما، جويل، فرانسيس كان، اولا جون.

 

ويحتل الحزم، المركز الرابع بجدول ترتيب دوري يلو (دوري الدرجة الأولى السعودي) برصيد 55 نقطة، فيما يأتي الجبلين في المركز الحادي عشر برصيد 34 نقطة.

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