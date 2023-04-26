قندوسي: الأهلي يحترم الرجاء المغربي ونلعب من أجل التأهل لنصف النهائي

قال أحمد قندوسي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن اللاعبين في حالة تركيز شديد قبل مواجهة الرجاء المغربي في إياب الدور ربع النهائي من منافسات دوري أبطال أفريقيا، والمباراة تمثل خطوة مهمة في مشوار المنافسة على اللقب.

وأوضح أن مباراة العودة لها حسابات خاصة، والفريق يكن كامل الاحترام لفريق الرجاء الذي يملك عناصر مميزة وخبرات كبيرة، وجاهزون لمواجهته.

وعن الحضور الجماهيري في مركب محمد الخامس الذي يستضيف المباراة قال: بالتأكيد وجود الجماهير يمنح المباريات أجواء خاصة، وقد تعودنا على اللعب في حضور أعداد كبيرة، كما حدث في مباراتي الهلال السوداني ولقاء الذهاب أمام الرجاء، وسيكون لدينا تركيز كبير خلال اللقاء.

وشدد على أن الفريق يسعى بكل قوة من أجل التأهل إلى الدور نصف النهائي ومواصلة المشوار من أجل الفوز بالبطولة وإسعاد الجماهير.

وعبر قندوسي، عن سعادته بالأجواء التي يعيشها داخل الفريق، لافتاً إلى أن غرفة الملابس تشهد أجواء مميزة تساعد كل لاعب على بذل كل ما لديه.