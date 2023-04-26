اليوم.. «التنسيقية» تعقد ورشة عمل بعنوان «قانون الوصاية والمجلس الحسبي»

تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الأربعاء، ورشة عمل بعنوان «قانون الوصاية والمجلس الحسبي»، وذلك في إطار اهتمام التنسيقية بمناقشة أهم القضايا التي تهم الشارع المصري، والتي تم تناولها في دراما رمضان هذا العام.

وتناقش الورشة، عدة محاور، تتضمن رصد التحديات التي تواجه الأمهات والأطفال فيما يخص الولاية بكافة أشكالها والنتائج السلبية من ذلك، بالإضافة إلى إلقاء نظرة حول التشريعات المنظمة لعمل المجلس الحسبي وترتيب الوصاية على الأطفال، ومناقشة علاقة النص الشرعي بالقانون الحالي، وذلك بهدف الخروج بتوصيات تشريعية وتنفيذية يمكن من خلالها مجابهة هذه التحديات ونتائجها.

يدير ورشة العمل، كل من النائبة رحاب عبدالغني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعمرو عبدالباقي عضو التنسيقية.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد أعلنت إطلاق سلسلة كبيرة من ورش العمل داخل مقرها وبشكل دوري مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات المختلفة وأعضاء التنسيقية، بشأن القضايا التي تهم المواطن المصري.

