المصيلحى: دخول 6 صوامع حقلية جديدة لموسم التوريد بطاقات إنتاجية 60 ألف طن

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن استلام نحو 146 الف طن قمح محلي من المزارعين عبر 420 نقطة تجميع على مستوى الجمهورية وذلك منذ بدء موسم حصاد القمح المحلي وحتي اليوم الأربعاء.

واكد الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، في تصريحات صحفية اليوم، علي تقديم كافة التسهيلات للمزارعين لضمان زيادة معدلات التوريد، مشيراً الى ان الوزارة لديها طاقات وسعات تخزينية تصل لـ 5.5 مليون طن، وتشمل جميع المواقع والصوامع والهناجر والبناكر التابعة لوزارة ‏التموين وللجهات المسوقة إضافة إلي ‏مواقع وصوامع القطاع الخاص في حال احتياجها.‎

واضاف المصيلحي أن الموسم الحالي شهد دخول دخول 6 صوامع حقلية للخدمة في موسم 2023 منها 4 صوامع في محافظة الشرقية (منيا القمح ، نزلة خيال، طوخ القراموص، ابو حماد) وصومعة بقويسنا بمحافظة الشرقية، وصومعة بالعدوة بمحافظة المنيا .

و أشار إلي أنه يجري العمل حاليا على انشاء 60 صومعة حقلية على ‏‏مستوي الجمهورية بسعة تخزينية تصل إلى 10 آلاف طن للصومعة ‏‏الواحدة‎، وتأتي انشاء تلك الصوامع الحقلية لاهميتها في زيادة السعات التخزينية ولمساعدة المزارعين على توريد الاقماح من الحقول الزراعية القريبة من الصوامع الحقلية وكذلك تقليل معدلات الفاقد.

وأشار الوزير الي تطوير ورفع كفاءة 21 صومعة تابعة لشركات المطاحن ‏‏بسعة تخزينية بلغت 530 ألف طن وبتكلفة حوالي 60 مليون جنيه‎.

وأوضح المصيلحي أن هذا يأتي في إطار خطة الدولة لزيادة الطاقات الإنتاجية ‏‏من الدقيق البلدي والفاخر حتى يمكن توفير احتياجات البلاد من الدقيق ‏‏الخاص بإنتاج الخبز المدعم والذي يقدر حجم الانتاج اليومى من 250 – ‏‏‏270 مليون رغيف‎.‎

واكد أن قرار الدولة بزيادة سعر توريد القمح الموسم الحالي من ‏‏المزارعين ليصبح 1500 جنيه يأتي ليشجع المزارعين علي زيادة معدلات للتوريد الدولة لتأمين احتياجات ‏‏المواطنين من الخبز المدعم‎.‎

وأشار إلي أن زيادة معدلات التوريد من القمح المحلي يساهم في تخفيض فاتورة الاستيراد ‏‏وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، مؤكداً علي ضرورة تشجيع المزارعين علي ‏‏توريد محصول القمح إلي الدولة خاصة مع زيادة الحوافز المقدمة لهم.

من جانبه قال الدكتور محمود يوسف مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة المنيا أن صومعة بهنسا تستقبل أيضا محصول القمح المحلي والذي تم زراعته في منطقة غرب غرب المنيا، مؤكداً ارتفاع جودة القمح المورد في بني مزار حيث تصل جودة المحصول المورد إلي درجة نقاوة 23.5.

واضاف مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية ان محافظة المنيا استقبلت نحو 15 الف طن قمح محلي من المزارعين منذ بدء موسم التوريد وحتي اليوم الأربعاء.

من جهته قال المهندس بهاء صالح مدير عام الصيانة بالشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية أن الشركة لديها 5 صوامع في محافظة المنيا بسعة إجمالية 275 الف طن وتلك الصوامع متواجدة في المنيا وبني مزار والشيخ فضل وبهنسا والعدوة .

واضاف صالح أنه يتم استلام واستقبال القمح المحلي من المزارعين عبر صوامع الشركة والتي تم ميكنتها بالكامل بحيث لا يوجد أي تدخل بشري في استلام القمح.

من جانبه قال جمال الشلقامي مدير صومعة بهنسا التابعة للشركة القابضة للصوامع والتخزين في بني مزار بمحافظة المنيا أنه تم استلام 5 آلاف طن قمح محلي من المزارعين وذلك منذ بدء حصاد المحصول منتصف ابريل الجاري وحتي الان.

واضاف أن معدل التوريد اليومي يتراوح من 2000 الي 3000 آلاف طن قمح، موضحا أن صومعة بهنسا سعتها الإجمالية 60 ألف طن، تضم 12 خلية سعة الواحدة 5 آلاف طن.

من جهته أكد رمضان الشحات مدير المركز الإعلامي بوزارة التموين والتجارة الداخلية أن محافظة المنيا تشهد حالة من الرضا بين المزارعين نتيجة حصولهم على مستحقاتهم المالية خلال 48 ساعة من وقت توريد المحصول للصوامع.

وقال الشحات أن هناك تعليمات وزارية مشددة بتذليل اي عوائق تواجه موسم توريد القمح المحلي 2023 مع تقديم كافة التسهيلات للمزارعين.